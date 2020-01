Forte scossa di terremoto nella notte in provincia di Catanzaro (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 00:37 in Calabria, nel nord della provincia di Catanzaro. Non si hanno notizie di danni a persone o cose. Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle ore 00:37 nel nord della provincia di Catanzaro. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e … L'articolo Forte scossa di terremoto nella notte in provincia di Catanzaro proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

