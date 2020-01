Formula 1, Hamilton vicino al rinnovo con la Mercedes: le cifre (Di venerdì 17 gennaio 2020) Possibile rinnovo Hamilton-Mercedes. Il britannico potrebbe prolungare il contratto fino al 2022 con un ingaggio da 45 milioni. LONDRA (INGHILTERRA) – Dopo il prolungamento di Max Verstappen, nelle prossime ore dovrebbe arrivare il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il britannico a breve potrebbe sciogliere i dubbi e prolungare la propria esperienza con la scuderia iridata almeno fino al 2022 con un ingaggio da 45 milioni a stagione. Svanito il sogno Hamilton per la Ferrari? L’accelerata della Mercedes per il rinnovo di Hamilton è arrivata dopo il prolungamento di Verstappen. L’olandese era il prescelto per sostituire il britannico dal team anglo-tedesco ma la sua permanenza alla Red Bull ha cambiato le carte in tavola del team iridato. Nelle prossime settimane, quindi, è attesa il rinnovo fino al ... Leggi la notizia su newsmondo

