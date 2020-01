Foggia, contro la mafia anche il sindacato di polizia Siulp. Stavolta sì che lo Stato è presente (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il sindacato, nella sua concezione più alta, svolge un ruolo rilevante per il progresso della società. E “nella lotta contro le mafie – per dirla con Guglielmo Picciuto, pioniere del sindacalismo militare – la partecipazione del sindacato di polizia è determinante”. Perciò è Stato incoraggiante veder sfilare a Foggia anche il Siulp della polizia di Stato, insieme a “Libera” e alle altre associazioni antimafia, a fianco ai cittadini pugliesi che dicono “no” alla violenza e al potere dei clan. Nel corteo “Foggia Libera Foggia”, i poliziotti sono scesi in campo per solidarietà con i Foggiani e perché venga potenziato il dispositivo di contrasto alla criminalità. Michele Carota, segretario provinciale del sindacato, chiede “più uomini e mezzi”, ma anche “maggior coordinamento e certezza della pena”. Ciro Frisaldi, della segreteria regionale ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

