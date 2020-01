Flavio Briatore difende la Gregoraci da Nicola Savino: “Arrogante” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Flavio Briatore si è scagliato in queste ore contro Nicola Savino dopo la denuncia verso quest’ultimo da parte della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci. Con un duro post apparso sul suo profilo Instagram, la showgirl calabrese aveva infatti detto di essere stata esclusa dal Dopofestival perché suo ex marito sarebbe di destra. “Cogli*** arrogante”, ha dunque commentato l’imprenditore sotto lo sfogo della Gregoraci, alla quale ha invece fatto i complimenti per il coraggio dimostrato. Flavio Briatore: la dura replica Nel suo post, Elisabetta Gregoraci aveva per la precisione accusato il deejay affermando che Nicola Savino “ha imposto la sua volontà e ottenuto con forza e prepotenza la mia esclusione”. Secondo l’attrice, i motivi alla base di questo gesto del conduttore sono “inesistenti, pretestuosi e strumentali”. Tra di essi ci ... Leggi la notizia su notizie

