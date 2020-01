Fiumi di droga in Puglia dall'Olanda e dalla Germania, smantellate due organizzazioni italo-albanesi: 22 arresti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Le indagini partite da un omicidio avvenuto a Trani nel 2015. La droga partiva da Olanda, Germani e Albania e attraverso le rete degli albanesi arrivata in Puglia Leggi la notizia su repubblica

