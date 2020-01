Fisco: Conte, ‘taglio Irpef fondamentale per famiglie, lavoratori e pensionati’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “L’appuntamento di oggi è dedicato alle modalità di attuazione del taglio del cuneo fiscale e al progetto di riforma complessiva del nostro sistema fiscale, in particolare dell’Irpef, che è fondamentale per semplificare il nostro sistema tributario e ridurre il carico fiscale sulle famiglie, i lavoratori e i pensionati. Coinvolgeremo in questo piano di riforma fiscale anche i pensionati. L’obiettivo è restituire sicurezza economica ai lavoratori e alle famiglie, rendendo più equo il sistema tributario”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quanto si apprende, nel corso dell’incontro con i sindacati in corso a Palazzo Chigi.L'articolo Fisco: Conte, ‘taglio Irpef fondamentale per famiglie, lavoratori e pensionati’ Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

