Fisco: Boschi, ‘oggi tutti d’accordo su 80 euro, non era mancetta elettorale’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Oggi governo e sindacati hanno trovato un accordo per confermare e ampliare gli 80 euro. Ci fa piacere che dopo appena sei anni siamo tutti d’accordo sugli 80″¬: il bonus Renzi non era una mancetta elettorale. Adesso riabiliteranno anche JobsAct e Unioni Civili?”. Lo scrive Maria Elena Boschi su twitter. L'articolo Fisco: Boschi, ‘oggi tutti d’accordo su 80 euro, non era mancetta elettorale’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

