Firenze, Maggio Musicale: successo di pubblico per «Risurrezione», rarità di Alfano arrivata da Wexford
Molti applausi per il soprano francese Anne Sophie Duprels, bella voce e brava attrice, che si spera di rivedere e risentire sul palco del Maggio in altre produzioni. Apprezzati anche il Coro e l'Orchestra del Maggio

