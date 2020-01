Fiorentina multata per i cori dei tifosi contro Gasperini in Coppa Italia (Di venerdì 17 gennaio 2020) È arrivato il verdetto del giudice sportivo della Lega di Serie A sui cori offensivi dei tifosi della Fiorentina nei confronti di Gian Piero Gasperini mister dell'Atalanta, nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia. La società del capoluogo toscano è stata sanzionata con un'ammenda di 5000 euro. Multa di 1500 euro ed un turno di squalifica per il capitano della squadra viola German Pezzella, espulso nel match del Gewiss Stadium. Leggi la notizia su fanpage

sportli26181512 : #Atalanta #Fiorentina Fiorentina multata per i cori dei tifosi contro Gasperini in Coppa Italia: È arrivato il verd… - sportal_it : Insulti a Gasperini, multata la Fiorentina - sportli26181512 : #CoppaItalia, Fiorentina multata per i cori a Gasperini: Ammenda di 5.000 euro per il club viola. Un turno di stop… -