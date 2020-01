Fiorentina: multa di 5.000 euro per i cori contro Gasperini. Pezzella, squalifica per 1 giornata (Di sabato 18 gennaio 2020) Ma per le parole ingiuriose e gravemente offensive di Gasperini nei confronti dei tifosi viola nessuno interviene. La giustizia, la procura del calcio non hanno niente da dire Leggi la notizia su firenzepost

SiamoPartenopei : UFFICIALE - Coppa Italia, cori contro Gasperini: multa per la Fiorentina - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coppa Italia, cori contro Gasperini: multa per la Fiorentina: Coppa Ita… - FirenzePost : Fiorentina: multa di 5.000 euro per i cori contro Gasperini. Pezzella, squalifica per 1 giornata… -