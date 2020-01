Film weekend 17-18-19 gennaio 2020: ecco cosa guardare al cinema (Di venerdì 17 gennaio 2020) Film weekend 17-18-19 gennaio 2020: ecco cosa guardare al cinema Nuovi Film in uscita nei cinema italiani: Richard Jewell sembra essere un buon candidato e intanto Checco Calone sta facendo milioni di incassi con il suo Tolo Tolo. ecco cosa guardare questo weekend nel caso in cui voleste andare al cinema. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Film weekend: ecco cosa vedere al cinema Se pensavate di dirigervi al cinema durante questo weekend, ecco di seguito qualche idea su quale Film scegliere. Hammamet è uscito la scorsa settimana ma sta riscuotendo molto successo: la pellicola parla della storia di Bettino Craxi, rifugiato politico presso la città di Hammamet, nella quale morì. Piccole donne, il Film con Emma Watson sull’emancipazione femminile è disponibile al cinema da qualche giorno ed è già un buon candidato per gli Oscar 2020, così come Jo Jo Rabbit, ... Leggi la notizia su termometropolitico

