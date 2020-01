Filippine, il lago del cratere principale è quasi totalmente scomparso dopo l’eruzione del vulcano Taal [FOTO e VIDEO] (Di sabato 18 gennaio 2020) Il lago che prima riempiva il cratere del vulcano Taal, nelle Filippine, è quasi completamente sparito dopo l’eruzione del 12 gennaio. Gli scienziati stanno monitorando attentamente la situazione con strumenti di terra ma anche dallo spazio per cercare di comprendere cosa potrà ancora succedere mentre il Taal continua ad eruttare, sebbene con una minore produzione di cenere rispetto ad inizio settimana. La scomparsa della maggior parte dell’acqua del lago del cratere è stata catturata in un’immagine radar della costellazione finlandese ICEYE, che si basa sulla parte a microonde dello spettro elettromagnetico per scrutare attraverso le nuvole e la cenere espulsa dal vulcano. Nell’immagine, la linea tratteggiata mostra l’estensione del lago prima dell’eruzione del 12 gennaio, mentre la linea continua mostra quello che è rimasto delle acque, con il lago che ormai è quasi ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

OdinaLaNemesi : RT @geocorsi: Il fragoroso risveglio del vulcano #Taal - #INGVvulcani - TR_Volc : RT @GeoBalocchi: Dopo 42 anni di quiete, è entrato in #eruzione il #vulcano #Taal, il caratteristico vulcano “a matrioska” formato nel lago… - geocorsi : Il fragoroso risveglio del vulcano #Taal - #INGVvulcani -