Fiat 500 elettrica - Le foto esclusive del prototipo su strada (Di venerdì 17 gennaio 2020) Attesa al debutto nel corso dell'anno e appena affiancata dalla Hybrid, la Fiat 500 elettrica è stata nuovamente fotografata durante dei test su strada. Il prototipo è molto diverso da quello avvistato nei mesi scorsi: se prima abbiamo infatti visto un muletto piuttosto abbozzato negli elementi, qui troviamo una vettura molto camuffata ma probabilmente completa.Piattaforma nuova, produzione a Mirafiori. La prima sensazione è che le proporzioni e le forme siano quelle della 500 attuale, ma la vettura presenta molte particolarità che la rendono, di fatto, un modello del tutto nuovo: sappiamo infatti che sarà basata su una piattaforma inedita, come confermato in occasione dell'annuncio della produzione nella fabbrica di Mirafiori. Il design si evolve ma non tradisce il Dna della 500. Al di là del design totalmente inedito dei cerchi di lega e dell'ovvia assenza del terminale di scarico ... Leggi la notizia su quattroruote

dinoadduci : Fiat 500 elettrica - Le foto esclusive del prototipo su strada - AutoricambiExpo : Ricambi FIAT 500 Serie Anno 2017 Cilindrata 1200 Motorizzazione Benzina Targa Telaio Codice Motore 169A4000 Km -… - quattroruote : #Fiat 500 elettrica: ecco le foto esclusive del prototipo --> -