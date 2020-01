Festival di Sanremo: gli intramontabili successi senza podio (Di venerdì 17 gennaio 2020) All’indomani del Festival di Sanremo l’attenzione è sempre rivolta verso colui che trionfante ha levato al cielo l’ambito premio, si sa. Ma è sempre stato davvero importante vincere o talvolta è bastato partecipare? Una domanda interessante che bisognerebbe porre ad artisti del calibro di Celentano, Al Bano e Romina, Vasco Rossi e Zucchero che pur non arrivando primi, sono riusciti a scrivere la storia della canzone italiana con dei successi intramontabili. Sconfitte baciate dalla fortuna Che sia sempre e solo la canzone vincitrice a segnare la storia? Niente di più sbagliato alla luce di grandissimi successi, pilastri della musica italiana che nonostante abbiano provato ad aggiudicarsi il primo posto hanno dovuto accontentarsi di qualche posizione meno felice in classifica. successi diventati tali nel tempo e divenuti oggi indimenticabili, perenni. Basti pensare ad un ... Leggi la notizia su thesocialpost

