Festival di Sanremo 2020 | Elisabetta Gregoraci esclusa- Flavio Briatore attacca Nicola

Sanremo 2020 - Nicola Savino risponde a Elisabetta Gregoraci : “Mai parlato di destra e sinistra. Sono avvilito”. Amadeus : “Sull’AltroFestival decide Nicola” : “Apro e chiudo parentesi. Ho parlato al telefono con Elisabetta Gregoraci per rincuorarla di un malinteso che mi riguarda, ma non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino. Prima di tutto io non associo Flavio Briatore alla destra, anzi è amico di Renzi. Però questa cosa di destra e sinistra mi ha proprio avvilito”, a Deejay Chiama Italia arriva la replica di Nicola Savino. La polemica l’aveva scatenata con ...

Amadeus - tempesta a Sanremo. Rivolta per il "sessismo" - Claudia Gerini lancia il boicottaggio del Festival : "Boicottiamo Sanremo". Al Festival la situazione precipita: è l'attrice romana Claudia Gerini a lanciare la campagna mediatica contro Amadeus dopo le (presunte) dichiarazioni "sessiste" pronunciate dal conduttore Rai riguardo alle 10 figure femminili che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston. Ama

Giovanna Civitillo a Sanremo 2020 - la moglie di Amadeus seguirà il Festival per La vita in diretta : Non salirà sul palco dell'Ariston, ma avrà comunque un ruolo nel Festival: Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno ufficialmente arruolato Giovanna Civitillo, la ballerina moglie del direttore artistico, per seguire quotidianamente la kermesse per l'intera sua durata. E lei ci scherza su: "Avete visto le donne al fianco di Amadeus?".Continua a leggere

Festival di Sanremo 2020 : il regolamento di tutte e cinque le serate : Festival di Sanremo 2020: comunicati i sistemi di votazione Il 4 febbraio 2020 si alzerà il sipario sul Festival di Sanremo 2020 e i preparativi sono pressoché ultimati. La competizione canora, affidata ad Amadeus nella doppia investitura di conduttore/direttore artistico, conterà ben 10 vallette, che di volta in volta si avvicenderanno per offrire uno show sempre diverso. Nel mentre, martedì 14 gennaio è andata in scena la conferenza stampa ...

Sanremo - Elisabetta Gregoraci esclusa da L’Altro Festival. “C’è Nicola Savino dietro” : Avrebbe dovuto condurre ‘L’Altro Festival’ insieme a Nicola Savino, ma è stata esclusa da quest’ultimo in maniera clamorosa. Protagonista della vicenda la conduttrice Elisabetta Gregoraci, che si è sfogata sul suo profilo Instagram. Durissime le accuse riservate nei confronti del presentatore, che avrebbe deciso di escluderla a causa dell’ex marito Flavio Briatore. Elisabetta parla di vera e propria prepotenza, ...

Elettra Lamborghini sta per tagliare di nuovo i capelli : al Festival di Sanremo avrà il caschetto? : Elettra Lamborghini si sta preparando per salire per la prima volta sul palco dell'Ariston, sarà infatti tra i big della 70esima edizione di Sanremo e tutti si chiedono: che look sfoggerà? Per quanto riguarda gli abiti non si sa ancora nulla, mentre è quasi certo che farà qualcosa di drastico ai capelli.Continua a leggere

Rula Jebreal - chi è la giornalista che sarà al Festival di Sanremo 2020 : Ecco chi è Rula Jebreal, la giornalista e scrittrice italo -israeliana che sarà al fianco di Amadeus in una delle quattro serate del Festival di Sanremo 2020 che andrà in onda dal 4 all'8 febbraio. Classe 1973 e originaria di Haifa, in Israele, Rula Jebreal, è una giornalista bella e talentuosa che affiancherà Amadeus in una delle quattro serate a Sanremo 2020, e si è imposta all'attenzione del pubblico per il suo essere al di fuori degli ...

