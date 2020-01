Festival di Sanremo 2020, ecco le 24 canzoni in gara in anteprima. Amadeus a FqMagazine: “Mahmood in apertura? Perché no!” (Di venerdì 17 gennaio 2020) È difficile centrare tutte e 24 le caselle della categoria Big del Festival di Sanremo. Amadeus ha sempre dichiarato che l’obiettivo era quello di proporre brani che potessero avere successo su Spotify e in radio. Missione riuscita? Difficile dirlo, specialmente dopo un solo ascolto in anteprima, presso la sede Rai in Corso Sempione a Milano. Di certo sul podio potrebbero volare Diodato e Marco Masini che hanno dalla loro due gran belle canzoni. Non manca l’aspetto politico con Junior Cally, polemico contro Renzi e Salvini, Levante difende le diversità, raccontando di quattro sconfitti pronti al riscatto. Effetto sorpresa con Bugo-Morgan che promettono scintille, mentre il ritmo verrà regalato dai radiofonici Elodie, Elettra Lamborghini, Pinguini Tattici Nucleari e Raphael Gualazzi. Si segnala il grande ritorno, targato Vasco, di Irene Grandi. Enrico Nigiotti più maturo e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

