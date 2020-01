Festival di Sanremo 2020, Amadeus: “Non sono sessista, sono stato frainteso” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Attraverso l'”Ansa”, Amadeus, conduttore del “Festival di Sanremo 2020”, replica alle accuse di sessismo, mosse nei suoi confronti, in seguito alla prima conferenza stampa della kermesse canora. Ancora polemiche relative al “Festival di Sanremo 2020”. Non solo Elisabetta Gregoraci è finita agli onori delle cronache per l’attacco a Nicola Savino (ve ne abbiamo parlato qui), … L'articolo Festival di Sanremo 2020, Amadeus: “Non sono sessista, sono stato frainteso” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - officialmaz : Mentre il mio amico Amadeus viene “processato” per aver presentato una ospite del Festival di Sanremo definendola “… - chiaragribaudo : Il Festival di Sanremo compie 70 anni e #Amadeus ha deciso di riportarlo al 1950. Per lui una co-conduttrice è meri… -