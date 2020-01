Festa di Sant’Antonio Abate, Gli Animali E Il Dono Della Parola (Di venerdì 17 gennaio 2020) Oggi 17 gennaio è una data religiosa importante in quanto si celebra la Festa di Sant’Antonio Abate protettore degli Animali domestici e secondo la tradizione religiosa in questa particolare giornata tutti gli Animali avranno il Dono Della Parola e questo periodo è ricordato anche come ottimo per semine e raccolte. Sant’Antonio ha origini egiziane la sua morte è datata nel 357, L‘immagine religiosa che ogni fedele ha di lui e con un maialino con al collo una campanella. La celebrazione di questo giorno avviene già dal medioevo con la benedizione degli Animali, in particolare dei maiali simbolo proprio Della sua santità. La sua immagine religiosa è collegata anche al simbolo del fuoco che secondo tradizione religiosa, lui portò il fuoco in terra dall’inferno per donarlo agli uomini ed offrire loro calore e ristoro. In alcune parti d’Italia si accenDono falò ... Leggi la notizia su youreduaction

gracielaarquit1 : RT @visit_lazio: Ogni anno ritorna l’appuntamento con l’accensione del suggestivo “Focarone'... il simbolo della grande festa del Sacro Fuo… - Victor66039437 : Siamo animali non cose.... Oggi è Sant'Antonio abate é a #vallepietra si festeggia dando un porcellino è delle gall… - dicofilo : RT @NapoliCapitale: Festa di Sant’Antonio, pizze dedicate al Santo a un prezzo speciale: le info -