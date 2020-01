Femminicidio, condannato all’ergastolo l’uomo che uccise l’ex fidanzata e ferì il suo nuovo compagno (Di venerdì 17 gennaio 2020) Con rito abbreviato, è stato condannato all’ergastolo Ettore Sini, l’ex guardia giurata 49enne che lo scorso anno, il 31 marzo 2019, uccise a colpi di pistola la sua ex compagna, Romina Meloni, ferendo altresì il nuovo compagno della donna, Gabriele Fois nella loro abitazione. Il Tribunale di Nuoro ha così rigettato la richiesta degli avvocati difensori dell’uomo che hanno tentato di convincere la Corte che si fosse trattato di una «tempesta emotiva», e non di un gesto premeditato per vendetta nei confronti della donna. Il gup Claudio Cozzella ha emesso la sentenza per il Femminicidio dopo 3 ore di camera di consiglio. L’imputato era in aula. Il processo si è svolto con rito abbreviato, quindi a porte chiuse. Foto di copertina: Ansa / Maria Giovanna Fossati Leggi anche: Omicidio Olga Matei, Cassazione: nessuno sconto di pena per chi è in preda a “tempesta ... Leggi la notizia su open.online

