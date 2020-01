‘Fatti ricoverare in ospedale…’: Flavio Insinna turbato, ecco cosa è successo al conduttore de L’Eredità (Di venerdì 17 gennaio 2020) Secondo appuntamento de Il cantante mascherato Oggi Flavio Insinna sarà impegnato su due fronti. Ebbene sì, l’attore romano dalle 18:45 sino al TG1 delle 20 sarà con L’Eredità, il game show del preserale di Rai Uno. Mentre dopo I Soliti Ignoti – Il Ritorno di Amadeus, il professionista si accomoderà nella giuria de Il cantante mascherato. Il nuovo format, arrivato direttamente dalla Corea, la scorsa settimana ha riscosso un successo inatteso al punto di battere nettamente il Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini. Uno dei protagonisti è stato appunto Insinna che è stato in grado di indovinare chi si celava dietro la maschera dell’unicorno, ovvero Orietta Berti. L’attore romano criticato per una frase pronunciata a Il cantante mascherato Ma il ruolo di Flavio Insinna bel nuovo programma di Milly Carlucci non è piaciuto a tutti. Infatti durante il primo ... Leggi la notizia su kontrokultura

