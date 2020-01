Fadi a Sanremo 2020 con Due Noi (testo) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Fadi a Sanremo 2020 presenterà il brano Due Noi durante la kermesse del teatro Ariston, la canzone che gli ha permesso di rientrare tra gli 8 selezionati per la categoria Nuove Proposte del Festival da Sanremo Giovani. Nato in Emilia e cresciuto a Riccione, Thomas Olowarotimi Fadimiluyi - questo il suo vero nome - ha lanciato i suoi due primi singoli Cardine e Se Ne Va nel 2018. Chi è Fadi 31 anni e di padre nigeriano di etnia Yoruba, Fadi cresce con la musica di Fela Kuti e si innamora di Bob Marley e Ray Charles grazie ai dischi di suo padre, mentre da parte di madre apprende la bellezza di Lucio Battisti e Lucio Dalla. Durante la crescita scopre gli Afterhours e i Pearl Jam, e per questo si avvicina al rock alternativo e all'indie, grazie anche alla scoperta di Brunori Sas e dei Cosmetic, nomi importanti nella scena alternativa come esempi di nuovo cantautorato ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : #Fadi a #Sanremo2020 con Due Noi (testo) - BlueBandit_16 : RT @RaiRadio7: EraOra 2020 – prove Sanremo Interviste a @AchilleLauro, @albysing1997, @EnricoNigiotti, @frankgabbani, #Fadi, @irene_grandi,… - ricordosospeso : RT @RaiRadio7: EraOra 2020 – prove Sanremo Interviste a @AchilleLauro, @albysing1997, @EnricoNigiotti, @frankgabbani, #Fadi, @irene_grandi,… -