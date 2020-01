Escavo: draga scarica sabbia al largo, chiatta continua lavori (VIDEO) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Sono iniziati e procedono a ritmi serrati i lavori di dragaggio del fondale di una ampia parte del porto commerciale. Terminate tutte le indagini propedeutiche, la draga belga ha quindi potuto iniziare a risucchiare la sabbia fino a riempire la stiva. A metà mattinata ha effettuato il primo viaggio verso la precisa area al largo individuata per il riversamento del (compatibile) materiale in mare. Con la grande draga impegnata in queste operazioni, la chiatta di appoggio – inserita organicamente nell’appalto e manovrata da personale italiano – ha continuato con i lavori collaterali nell’area del molo Manfredi (foto e VIDEO). chiatta che sarà impegnata, tra una settimana, anche nelle operazioni di avvio dei lavori per il prolungamento – con costruzione del gomito – del molo di terra della darsena di Santa ... Leggi la notizia su anteprima24

