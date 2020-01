Energia elettrica: a Dicembre 2019 la domanda in Italia è stata di 25,6 miliardi di kWh (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nel mese di Dicembre 2019, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 25,6 miliardi di kWh, in flessione del 3% rispetto allo stesso mese del 2018. Tale risultato è stato ottenuto con un giorno lavorativo in più (21 vs 20) e con una temperatura media mensile superiore di 1,5°C rispetto a Dicembre 2018. Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura porta la variazione a -2,2%. Secondo i primi dati provvisori elaborati da Terna, il totale dell’Energia elettrica richiesta in Italia nel 2019 ammonta a 319,6 miliardi di kWh (-0,6% rispetto al 2018; in termini rettificati la variazione non cambia). Nel 2019 le fonti di Energia rinnovabile hanno soddisfatto il 35,3% della domanda elettrica Italiana (valore in crescita rispetto al 34,7% del 2018). A livello ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Laberss : @VaeVictis Ma non serve a produrre energia! Funge solo da volano, accumulando l'energia in eccesso sulla rete elett… - ArtiChioggia : CAEM, PER RISPARMIARE SUI COSTI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS. Vuoi ridurre i costi di luce e gas ? PORTA IN ASSOCIAZI… - comuneimer : Deliberazione della giunta comunale del 14/01/2020: Adesione alla convenzione per la gestione delle richieste di ''… -