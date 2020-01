Emissione BTP 30 anni: ecco il comunicato del Ministero dell’Economia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Emissione BTP 30 anni: ecco il comunicato del Ministero dell’Economia Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i risultati dell’Emissione della prima tranche del nuovo Btp a 30 anni. Gli analisti non esitano a parlare di risultati da record per quanto riguarda i titoli di Stato italiani: quali sono i motivi dietro a un tale successo? BTP: il comunicato del MEF Con un comunicato diffuso il 15 gennaio il MEF ha reso noti i risultati dell’Emissione della prima tranche del nuovo Btp a 30 anni: al titolo di stato, con scadenza prevista per settembre 2050, è stato assegnato un tasso annuo del 2,45% (previsto il pagamento con due cedole semestrali). Il titolo di stato trentennale è stato collocato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a un prezzo di 99,280 (per un importo complessivo di 7 miliardi) che equivale a un rendimento lordo annuo all’Emissione del 2,50%. ... Leggi la notizia su termometropolitico

