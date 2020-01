Eminem è tornato: il rapper pubblica a sorpresa il nuovo album “Music to Be Murdered By” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Eminem è tornato, come successe con "Kamikaze" lo ha fatto senza avvisare e pubblicando "Music to Be Murdered By". IL rapper americano, uno dei cantanti più famosi della Storia del rap americano, infatti, ha pubblicato il nuovo album con collaborazioni di Ed Sheeran, Anderson .Paak e Juice WRLD. Leggi la notizia su fanpage

Eminem tornato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Eminem tornato