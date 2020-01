Emilia Romagna, Emanuele Filiberto appoggia Borgonzoni: “Voterei lei: è una bella donna, intelligente e preparata” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Emanuele Filiberto appoggia Lucia Borgonzoni Emanuele Filiberto ha parlato delle future elezioni regionali in Emilia Romagna durante il programma “La Zanzara” di Radio24, in cui ha dichiarato che, se si ritrovasse a votare, sceglierebbe la candidata leghista Lucia Borgonzoni. “Chi voterei alle elezioni regionali in Emilia Romagna? Io voto sempre le donne, quindi la Borgonzoni. Non è male. Ed è anche una persona perbene, intelligente e preparata”, ha dichiarato Filiberto. Nel corso della stessa intervista il membro di casa Savoia ha poi commentato la decisione di designare sua figlia Vittoria come capo del casato. La primogenita, di 16 anni, sarà la prima donna a ereditare il titolo nella storia della famiglia: “Casa Savoia ha oltre 1000 anni di storia e tramanda dei valori. Abbiamo comunque gli ordini dinastici, che peraltro fanno molta carità. Ad esempio, l’anno ... Leggi la notizia su tpi

matteosalvinimi : Siamo in inverno e spesso le temperature scendono sotto lo zero, ma quando trovi piazze piene in una terra come l'E… - matteosalvinimi : 'La Lega non riempie le piazze' ?????? Ma questi piddini mascherati da pesciolini pensano che gli italiani siano propr… - matteosalvinimi : #Bibbiano, agghiacciante. Eppure il candidato del PD in Emilia-Romagna fugge dall'incontro con i genitori e le fami… -