Emergenza smog: con il lavaggio delle strade Pm10 ridotto del 60% (Di venerdì 17 gennaio 2020) Emergenza smog: il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti, diesel per primi, non è l'unica soluzione per ridurre l'inquinamento da Pm10. Di più, il blocco dei veicoli diesel più moderni, gli euro 5 e 6, è praticamente inutile ai fini della riduzione del particolato nelle aree urbane. Dopo il blocco totale dei veicoli diesel deciso dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, interviene anche l'Unione Petrolifera. L'associazione dei produttori di petrolio porta in luce un aspetto trascurato quando si parla di lotta all'inquinamento urbano: la pulizia delle strade. Emergenza smog: «A Stoccarda Pm10 ridotto del 60% con il lavaggio delle strade» In una nota inviata alla stampa, l'Unione Petrolifera ha messo in evidenza un male endemico della città di Roma: la mancata pulizia delle strade. "Nell'ambito delle politiche finalizzate alla ...

