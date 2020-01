Elogio degli impacciati, simbolo dell’opposizione culturale al bullismo salviniano (Di venerdì 17 gennaio 2020) E invece è il tempo dell’Elogio degli impacciati, di quelli che si espongono sapendo di dover esibire tutte le proprie difficoltà senza nessuna remora, anzi dicendo “sì, questo sono io, sono quello che che dico e quello che faccio e quello che penso e sono tutto intero con tutte i miei difetti e con tutti i miei pregi, complesso come complessa è la realtà che mi circonda e che abito ogni giorno”. L’opposizione sociale e culturale al salvinismo che espone alla gogna gli avversari politici (o più banalmente coloro che possono essere intesi come avversari politici) ha bisogno di compiere un passo in più rispetto alla semplice e sacrosanta indignazione. Occorre dirsi una volta per tutte che questo bullismo dilagante che si spreme per mostrare tutti forti, tutti perfetti, tutti belli, tutti impeccabili e tutti primi non ha nessuna aderenza con la realtà e non ha nulla a che vedere con il ... Leggi la notizia su tpi

