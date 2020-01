Elisabetta Gregoraci, Nicola Savino si difende: “Sono avvilito” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sanremo 2020, Nicola Savino risponde alle accuse di Elisabetta Gregoraci: “Mi ha avvilito profondamente” Non si placano le polemiche sul caso di Elisabetta Gregoraci esclusa da L’Altro Festival pare per volontà di Nicola Savino. La conduttrice infatti ieri aveva pubblicato un lungo post di sfogo in cui dichiarava che il conduttore de Le Iene non l’aveva voluta al suo fianco per motivi politici. Adesso arriva la risposta del diretto interessato che nel suo programma, condotto insieme a Linus, Deejay chiama Italia ne ha approfittato per chiarire la sua posizione: “Io non discrimino mai nessuno. Ma questa cosa di destra e di sinistra mi ha avvilito profondamente” Nicola Savino, inoltre, ha chiarito meglio anche l’affermazione avvenuta al telefono con Elisabetta Gregoraci e che quest’ultima menziona nel suo post di Instagram: “Io ho ... Leggi la notizia su lanostratv

infoitcultura : Sanremo 2020, Amadeus su Elisabetta Gregoraci esclusa da Nicola Savino: “Deve rispettare i no” - darkap89 : RT @GiusCandela: #sanremo2020, Nicola Savino risponde a Elisabetta Gregoraci: “Mai parlato di destra e sinistra. Sono avvilito”. Il comment… - Doc5619 : RT @DSantanche: Elisabetta #Gregoraci silurata? E le femministe? Mute. Porterò il caso in Vigilanza #Rai #Sanremo -