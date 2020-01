Elisabetta Gregoraci, caos per il ‘Dopo Festival’. E sul quotidiano ‘scappa’ la clamorosa gaffe (Di venerdì 17 gennaio 2020) Favino al posto di Savino nel titolo e Fiorello scatena l’ironia social. Il refuso che cambia volto ai protagonisti della polemica festivaliera numero uno, non sfugge all’inventore della ‘rassegna stampa’ più divertente di radio e tv, Fiorello. Si tratta di un articolo sulla denuncia social fatta dall’ex moglie di Flavio Briatore e showgirl calabrese che, giovedì 16 gennaio, si è sfogata su Instagram per esser stata esclusa da L’Altro Festival per via delle adesioni politiche del suo ex marito. Ma qui arriva l’errore. La persona criticata dalla showgirl non è il famoso attore che recentemente ha vestito i panni di Bettino Craxi al cinema, ma il conduttore radio-televisivo Nicola Savino. “FAVINO su queste cose non transige e SILURA! Se hai un ex marito di destra e non vai a vedere “Hammamet” … SEI FUORIIIIII!”, scrive su Twitter Fiorello, ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

