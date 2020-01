Elisa De Panicis fa arrabbiare i napoletani: “Chieda scusa a tutta Napoli” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip 4 è iniziato da appena una settimana e già non si contano le polemiche. Dopo il caso di Salvo Veneziano, le accuse di omofobia per Fernanda Lessa e quelle rivolte a Barbara Alberti per le frasi su Pasquale, anche Elisa De Panicis ha fatto arrabbiare una discreta fetta di pubblico. Qualche giorno fa l’influencer ha detto: “Quando parlo francese mi sento elegante. Lo spagnolo invece mi ricorda Napoli. Quando parlo spagnolo mi sento cafona”. Migliaia di napoletani sui social hanno attaccato Elisa ed è intervenuto addirittura il Movimento Neoborbonico, che in una nota ufficiale ha chiesto un provvedimento contro la concorrente (che tanto uscirà con il televoto). “Senza entrare nel merito della qualità della trasmissione – afferma una nota del Movimento – e senza entrare nel merito delle qualità della De Panicis, delle sue dichiarazioni o del suo abbigliamento, ... Leggi la notizia su bitchyf

