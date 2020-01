Elezioni suppletive Senato Napoli, il candidato del centrosinistra è il giornalista Sandro Ruotolo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ormai manca solo l’ufficialità: il centrosinistra della Campania ha trovato la quadra sul nome da presentare alle prossime Elezioni suppletive in programma a febbraio per il posto al Senato. Sarà il giornalista Sandro Ruotolo, per anni inviato di Michele Santoro, il candidato di un’ampia coalizione civica che ha come obiettivo il superamento di movimenti, partiti e simboli per dare vita a un ampio fronte unito che possa contrastare il candidato delle forze di centrodestra. Secondo l’Ansa, Ruotolo ha già accettato l’investitura. La nascita di una coalizione civica larga fa di conseguenza venire meno la candidatura dell’assessore comunale all’Istruzione, Annamaria Palmieri, che sarebbe stato il candidato di demA, il movimento del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, in assenza di una convergenza di tutte le forze su un nome unico. Evidente la soddisfazione del ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Mov5Stelle : Si è conclusa la consultazione su #Rousseau attraverso la quale gli iscritti residenti in Campania sono stati chiam… - Mov5Stelle : Domani, giovedì 16 gennaio 2020 a partire dalle ore 10 fino alle ore 19 gli iscritti abilitati residenti in Campani… - federale_il : RT @fattoquotidiano: Elezioni suppletive Senato Napoli, il candidato del centrosinistra è il giornalista Sandro Ruotolo -