Elezioni suppletive Campania 2020, candidato con il Pd il giornalista Sandro Ruotolo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il giornalista Sandro Ruotolo sarà candidato con un'ampia colazione formata da Pd, Leu e DemA alle Elezioni suppletive in Campania previste per il febbraio 2020, indette per eleggere un Senatore che prenda il posto dello scomparso Franco Ortolani. Il giornalista, stando a quanto si apprende, avrebbe accettato di buon grado la candidatura. Leggi la notizia su napoli.fanpage

Mov5Stelle : Si è conclusa la consultazione su #Rousseau attraverso la quale gli iscritti residenti in Campania sono stati chiam… - Mov5Stelle : Domani, giovedì 16 gennaio 2020 a partire dalle ore 10 fino alle ore 19 gli iscritti abilitati residenti in Campani… - paolochiariello : #Suppletive al Senato di Napoli, Ruotolo è il candidato di de Magistris, De Luca, Renzi -