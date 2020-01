Elezioni regionali, Renzi: “Italia Viva andrà a doppia cifra. Il M5s? Non so se arriverà al 5%” (Di venerdì 17 gennaio 2020) "Mi sento spesso con l'amico Bonaccini. Non mi vedete sostenerlo con Zingaretti perché proprio Bonaccini ha chiesto di non portare la questione su un piano nazionale". Così Matteo Renzi sulle prossime Elezioni regionali, sicuro che Italia Viva arriverà presto alla doppia cifra, mentre avanza un pronostico sul Movimento Cinque Stelle: "Non so se arriveranno al 5%, che sia in Emilia Romagna o in altre Regioni". Leggi la notizia su fanpage

