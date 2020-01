Elezioni in Emilia Romagna, la sinistra che toglie punti a Bonaccini (Di venerdì 17 gennaio 2020) Elezioni in Emilia Romagna, la sinistra che toglie punti a Bonaccini A meno di dieci giorni dalle Elezioni regionali in Emilia Romagna, che rappresenteranno un banco di prova per il governo, è il momento di guardare agli scenari che potrebbero profilarsi all’indomani del voto di domenica 26 gennaio 2020. Una vittoria del centrodestra, che corre unito a sostegno della senatrice leghista Lucia Borgonzoni, sarebbe infatti – dopo la sconfitta elettorale in Umbria – l’ennesimo colpo per il governo Conte, sostenuto dalla fragile maggioranza Pd-M5S-Italia viva-Leu. La debacle metterebbe a serio rischio la tenuta dell’esecutivo, già in bilico di fronte a sfide come la riforma della prescrizione e la modifica dei decreti sicurezza. Sul fronte del centrosinistra lo sfidante è l’attuale governatore Emiliano Stefano Bonaccini, l’unico in grado di tenere ... Leggi la notizia su tpi

LegaSalvini : #Borgonzoni: Secondo il caposardella in Emilia-Romagna non dovremmo nemmeno fare le elezioni e dare la vittoria dir… - CarloCalenda : Caro .?@maumartina? non attacca. Non è che voi vi ricandidate il peggior Governatore d’Italia senza alcun confronto… - CarloCalenda : Con @sbonaccini a Reggio Emilia. Questa dell’#EmiliaRomagna è una battaglia fondamentale, quella che mi sarebbe pi… -