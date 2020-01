Elezioni in Emilia Romagna 2020: i risultati nello speciale diretta video TPI (Di venerdì 17 gennaio 2020) speciale Elezioni in Emilia Romagna 2020: i risultati nella diretta di TPI A meno di dieci giorni dalle Elezioni regionali in Emilia Romagna si fa sempre più acceso il dibattito tra i due principali candidati in corsa per la presidenza: il Pd punta tutto sulla rielezione del governatore uscente, Stefano Bonaccini e la Lega schiererà Lucia Borgonzoni, senatrice vicina a Matteo Salvini. TPI seguirà gli exit poll e i risultati delle Elezioni Regionali 2020 in Emilia Romagna con uno speciale in diretta sulla pagina FB e sul sito dalle 22 alle 3 di notte. Seguiremo anche il voto delle Elezioni regionali in Calabria, che si terranno sempre il 26 gennaio 2020. Il voto nelle due regioni è un banco di prova per le forze di maggioranza al governo (M5s e Pd), uscite sconfitte dalle Elezioni in Umbria di ottobre 2019. speciale Elezioni Regionali 2020 in Emilia Romagna e Calabria su TPI Cinque ore ... Leggi la notizia su tpi

