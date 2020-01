Elezioni Calabria 2020 | Candidati, programmi, guida al voto: tutto quello che c’è da sapere sulle regionali del 26 gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Elezioni Calabria 2020 Candidati, programmi, guida al voto Domenica 26 gennaio 2020 si tengono le Elezioni regionali in Calabria, dove si vota per eleggere il nuovo presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. Lo stesso giorno si voterà anche in Emilia-Romagna (qui tutte le ultime notizie sul voto in Emilia Romagna). TPI seguirà gli exit poll e i risultati delle Elezioni con uno speciale in diretta sul sito e sulla pagina Facebook del giornale a partire dalle 22 e fino alle 3 di notte. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 e subito dopo via alle operazioni di spoglio delle schede: nella notte tra il 26 e il 27 gennaio si saprà chi ha vinto. I principali Candidati governatori sono: Pippo Callipo del Pd, Francesco Aiello per il M5s e Jole Santelli di Forza Italia, appoggiata da tutto il centrodestra. Le Elezioni regionali Calabria 2020 (insieme al voto in ... Leggi la notizia su tpi

espressonline : Le elezioni in #Calabria hanno in palio come premio, per chiunque dovesse vincere, un mare di guai - AndreaOrlandosp : Novità! In Calabria Italia Viva ha la stessa posizione di Bordiga negli anni 20 del secolo scorso. “Non sosteniamo… - berlusconi : ???? Queste elezioni potrebbero cambiare l’Emilia Romagna che per 70 anni ha visto al potere ininterrottamente uomini… -