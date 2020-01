Eleonora Pedron e Fabio Troiano: passione nella prima foto ufficiale (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sono stati paparazzati insieme e gli ex hanno parlato di loro ma il vero e proprio battesimo pubblico ufficiale della coppia formata da Eleonora Pedron e Fabio Troiano è avvenuto solo oggi, dopo otto mesi, su Instagram. La foto ufficiale dove tutto è al posto giusto Il debutto in società in veste di coppia si è consumato sul profilo Instagram di Troiano che, per la prima volta, ha pubblicato uno scatto che lo ritrae insieme alla fidanzata Eleonora Pedron. Lui in piedi e di spalle, lei avvinghiata a lui con le gambe nude, sullo sfondo un letto sfatto che si riflette sapientemente su uno specchio. Sembra un set cinematografico quello che appare come un momento di intimità condiviso con 130mila follower. E il Troiano ce lo serve come se fosse un colpo di scena inaspettato e non previsto: “Ops…” scrive, “buongiorno”. I due, ad onor del vero, hanno provato a sfuggire ai paparazzi e ... Leggi la notizia su thesocialpost

