Eleonora Pedron: con Fabio Troiano è amore vero, la foto insieme (Di venerdì 17 gennaio 2020) Eleonora Pedron decide di uscire allo scoperto: con Fabio Troiano è amore vero, su Instagram la prima foto insieme dopo mesi di indiscrezioni. Dopo mesi arriva anche la conferma social: Eleonora Pedron, ex fidanzata di Max Biaggi, e Fabio Troiano stanno insieme. In estate, infatti, era giunta l’indiscrezione dal settimanale ‘Chi’ in edicola. Leggi anche … L'articolo Eleonora Pedron: con Fabio Troiano è amore vero, la foto insieme è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Novella_2000 : Fabio Troiano debutta su Instagram con Eleonora Pedron: la foto - FredBurkle : Piena di Amadeus di chi difende Amadeus chi fa la finta femminista chi scrive i pipponi sul canone la tette police… - xCaaarlaa : Eleonora Pedron e Fabio Troiano nuova ship migliore del 2020???? -