Eleonora Daniele, ospite Storie Italiane infastidita: “La foto mi inquieta” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Storie Italiane, ospite di Eleonora Daniele infastidita da una foto: “Mi inquieta terribilmente” E’ tornata nella puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 17 gennaio 2020, Nora Amile, ex protagonista de La pupa e il secchione che, intervistata da Eleonora Daniele, ha nuovamente parlato delle violenze subìte da parte del padre. Nora Amile a Storie Italiane è intervenuta nello spazio dedicato alla cronaca nera, in particolare a Samira El Attar, per il cui omicidio il principale sospettato è il marito Mohamed Barbri. Già in una sua precedente ospitata Nora Amile a Storie Italiane è intervenuta sull’argomento e oggi Eleonora Daniele ha spiegato: “In diretta è apparsa turbata, noi non abbiamo capito subito il motivo: poi dietro le quinte ce lo ha spiegato…”. La ragione del turbamento di Nora è stata la foto di Mohamed mandata in onda nei ledwall ... Leggi la notizia su lanostratv

danielelocchi : Claudia Piccini e Daniele Locchi vi aspettano sabato 25 alle 16 al Cafè 1926 con “il comprimario”. Partecipano gli… - Spinning2020 : @eleonoradaniele Allora oggi, niente TV per Eleonora Daniele?! Quanti danni la superstizione! Sopravviveremo in ogni caso?? - zazoomblog : Eleonora Daniele incinta le prime foto della conduttrice col pancione - #Eleonora #Daniele #incinta #prime -