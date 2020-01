Eibar-Atletico Madrid, Liga: news, pronostico e formazioni (Di sabato 18 gennaio 2020) Eibar – Atletico Madrid sabato ore 21:00 La prima partita dell’Atletico Madrid dopo la finale di Supercoppa di Spagna, persa ai rigori in Arabia Saudita, sarà una trasferta non semplicissima. Pur avendo perso molte partite negli ultimi tempi, fino a scendere in quintultima posizione, la squadra basca ha ormai da tempo la consolidata reputazione di avversaria difficile da battere all’Ipurua. L’ultima squadra a farne le spese in ordine di tempo, nel turno prima di Natale, è stato il Granada, battuto 3-0. Dall’Arabia Saudita l’Atletico è tornato con qualche assenza di troppo, e senza neppure aver ancora recuperato i giocatori già infortunati prima della Supercoppa (Diego Costa e soprattutto Thomas Lemar). A Gedda si è fatto male anche Koke, presente e titolare soltanto in semifinale, e nemmeno lui sarà disponibile contro l’Eibar. ... Leggi la notizia su ilveggente

