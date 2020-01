Ecco i piani dell’intelligence israeliana dopo la crisi Usa-Iran (Di venerdì 17 gennaio 2020) Israele sta considerando la possibilità di intensificare i suoi sforzi militari contro gli alleati dell’Iran. Secondo i funzionari dell’intelligence è “impossibile fornire una previsione precisa” degli sviluppi a causa del repentino scorrere degli eventi. Ma per gli strateghi israeliani, il momento di escalation generale fa sì che occorra una certa fermezza dell’approfittare della situazione. L’uccisione del generale Iraniano Qassem Soleimani ha senza dubbio scosso profondamente gli equilibri, ma la probabilità che qualcuno voglia muovere una guerra contro Israele rimane bassa. Secondo i vertici dell’Aman, la divisione responsabile della raccolta e dell’analisi delle informazioni di carattere militare delle Israel defence forces, il rischio di una guerra rimane basso. Ma questo non inficia la possibilità (abbastanza elevata) che preveda la ... Leggi la notizia su it.insideover

CretellaRoberta : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi La candidata al Quirinale affossa la legge che può rovinarle i piani Per bocciare la co… - AndFranchini : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi La candidata al Quirinale affossa la legge che può rovinarle i piani Per bocciare la co… - CristianoOttav2 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi La candidata al Quirinale affossa la legge che può rovinarle i piani Per bocciare la co… -