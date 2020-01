‘E’ una cosa indegna, fregatene dell’invidia di 4 poveracci..’: Rita Dalla Chiesa, il duro sfogo a favore di Amadeus [FOTO] (Di venerdì 17 gennaio 2020) Amadeus nella bufera per le frasi ‘sessiste’ alla conferenza stampa di Sanremo 2020 Mancano tre settimane al via della 70esima edizione del Festival di Sanremo, ma già ci sono tantissime polemiche intorno alla kermesse. Oltre ai big in gara, per molti considerati sconosciuti, nelle ultime ore Amadeus è finito nel mirino per alcune frasi considerate sessiste fatte durante la conferenza stampa di presentazione. In pratica il conduttore ha fatto delle affermazioni maschiliste e mortificanti per la figura femminile. In particolare le parole rivolte a Francesca Sofia Novello, fidanzata del campione della Moto GP Valentino Rossi hanno sollevato un polverone. Il marito di Giovanna Civitillo ha detto di averla scelta perché ha la capacità di stare accanto a un grande uomo rimanendo un passo indietro. Apriti cielo, sul web si è scatenato l’inferno, tanto che il professionista ... Leggi la notizia su kontrokultura

lauraboldrini : Mettere alla gogna sui social un ragazzo dislessico è ignobile Una cosa che solo uno spaccone da quattro soldi co… - petergomezblog : “Io sono un onorevole, un intoccabile, voi siete morti. Chiamo il prefetto e la faccio sbattere fuori”. Così il sen… - matteosalvinimi : La Consulta dice di no al referendum sulla legge elettorale. È una vergogna, è il vecchio sistema che si difende: P… -