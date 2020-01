E il governo Conte Bis autorizza l’uso del taser per la polizia (che voleva Salvini) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Quando era ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva sponsorizzato in più occasioni l’uso del taser, firmando il decreto che dava il via alla sponsorizzazione dello strumento che prende il nome dall’acronimo Thomas A. Swift’s Electronic Rifle. Tom Swift era il personaggio di una serie di libri che uscirono a partire dagli anni ’10 negli Stati Uniti (quello di cui parliamo è datato 1939). La parola taser si riferisce a un’arma di difesa che usa l’elettricità per far contrarre i muscoli di chi viene colpito. E il governo Conte Bis autorizza l’uso del taser per la polizia (che voleva Salvini) Oggi il governo Conte BIS, quello che secondo Nicola Zingaretti doveva lavorare nel nome della discontinuità, ha approvato in Consiglio dei ministri il regolamento che disciplina l’uso del taser. La pistola a impulsi elettrici entrerà quindi nelle dotazioni delle forze di ... Leggi la notizia su nextquotidiano

