Dua Lipa pazzesca: con il body bianco si vede tutto [FOTO] (Di venerdì 17 gennaio 2020) La pop star, Dua Lipa, è decisamente al top della sua carriera. Modella per Yves Saint Laurent, attrice e stella di Instagram – conta infatti 38,4 milioni di followers -; il suo successo è inarrestabile. Da poco è stato pubblicato il suo ultimo singolo: “Don’t start now” ed è già primo in tutte le classifiche internazionali. Oggi vi mostriamo la cantante in una mise davvero sensuale, da capogiro! Con il body bianco si vede tutto Fisico asciutto, body bianco e scarpe sportive: non tutti possono permettersi un tale outfit senza rendersi ridicoli. Lei, invece, è super hot e ancora non abbiamo scoperto il suo segreto… L'articolo Dua Lipa pazzesca: con il body bianco si vede tutto FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

