Dramma a Palermo, ricoverata per partorire ha un arresto cardiaco e muore: salvato il figlio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Rosalia Nuara, 40enne di Palermo, è morta alla clinica Triolo Zancla dove si era recata per partorire. La donna, che pare soffrisse di diabete, si era alzata per andare in bagno ed è poi svenuta. È andata in arresto cardiaco e per lei non c'è stato nulla da fare. salvato, invece, il bimbo che portava in grembo e che ora si trova nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Civico. Disposta l'autopsia per chiarire la causa del decesso. Leggi la notizia su fanpage

