Dragon Quest: Your Story è in arrivo il prossimo mese su Netflix (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dragon Quest: Your Story arriverà su Netflix tra poco. Le persone saranno in grado di vedere il film di Robot Communications e Shirogumi il 13 febbraio 2020. Il film è comparso a sorpresa nel catalogo Netflix Questo mese.Dragon Quest: Your Story è basato sulla storia di Dragon Quest V. Nella descrizione ufficiale su Netflix leggiamo: "Luca segue le orme del padre nel tentativo di salvare la madre dal perfido Ladja. La sua unica speranza è trovare l'eroe celeste che detiene la spada di Zenithia".Dragon Quest: Your Story è apparso per la prima volta in Giappone nell'agosto 2019. Ha ricevuto una reazione tiepida da parte dei fan di Dragon Quest V a causa della sua fine.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Ecco la data di uscita su #Netflix di #DragonQuestYourStory. - Oui75946081 : @RyoSaeba972 Dragon quest VIII - PnkPrncs_ : @LiaaaNyaa Dante Dragon Quest -