Dopo la replica di Amadeus arriva la risposta di Savino alla Gregoraci | “Io non

Per qualche ora ieri, Dopo il post di Elisabetta Gregoraci sui social, si è pensato che la sua "denuncia" potesse essere una sorta di trovata pubblicitaria, o magari anche uno scherzo de Le Iene. Nessuno riusciva a credere alle parole pubblicate della ex moglie di Flavio Briatore sui social. E invece a quanto pare Elisabetta Gregoraci è fortemente convinta di esser stata esclusa da L'altro Festival per motivi politici da Nicola Savino. Questa mattina, a far destare tutti dal torpore, sono arrivate prima le parole di Amadeus e poi quelle di Nicola Savino che ha deciso di replicare Dopo lo sfogo della Gregoraci sui social. Amadeus ha voluto spiegare che non ha mai avuto contatti con la Gregoraci per parlare dell'Altro Festival, per cui non era con lui che la signora avrebbe chiuso la famosa trattativa. E inoltre ribadisce di aver dato pieni poteri a Savino.

