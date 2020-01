Dopo la Brexit Londra resterà un hub della finanza mondiale? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dalla prima volta che la parola Brexit è stata pronunciata, ha generato una sorta di psicosi tutta tesa ad immaginare il futuro di un Europa monca. Tra i dubbi più gettonati quelli che riguardano le frontiere, i rapporti tra euro e sterlina e perfino il futuro stesso della lingua inglese nel Vecchio Continente. Fra questi dubbi eccellenti vi è quello del futuro della Londra finanziaria: la city sarà ancora un faro luminoso per le Borse di tutto il mondo o diventerà un hub di periferia? La Brexit, infatti, potrebbe danneggiare l’attrattiva di Londra come centro bancario europeo, punto di ingresso nell’UE e centro finanziario globale. La city in numeri La forza di Londra come centro finanziario globale è quella di un gigante. La capitale britannica possiede una quota di quasi il 50% in alcuni segmenti dei mercati finanziari globali. Il Regno Unito è anche uno dei principali ... Leggi la notizia su it.insideover

