Donna incinta muore a Palermo per arresto cardiaco | il bimbo sta bene

Tragedia a Palermo, dove nella notte tra il 16 e il 17 gennaio una Donna incinta è morta per un arresto cardiaco presso la clinica Triolo Zanca, in cui si era recata per poter partorire. Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dalla stampa locale, la 40enne Rosalia Nuara si sarebbe alzata dal letto per andare in bagno quando improvvisamente si è accasciata al suolo, svenendo. Malgrado i tentativi di rianimazione i medici hanno dovuto dichiarare il decesso della Donna, riuscendo però fortunatamente a salvare il bambino nato prematuro al sesto mese di gravidanza. Donna incinta muore a Palermo Secondo quanto riferito dai medici della struttura ospedaliera, sembra che la Donna soffrisse di diabete e che per questo motivo si fosse recata presso il nosocomio al fine di essere tenuta sotto osservazione dai medici durante le fasi finali del parto.

